Anticipazioni Tempesta d’Amore giovedì 20 agosto 2020 (Di domenica 16 agosto 2020) Giovedì 20 agosto 2020 – Christoph si allea con Paul: Christoph si rende conto che non è l’unico ad aver subito un torto da Annabelle e per questo motivo decide di allearsi con Paul per far capire a sua figlia la gravità dei suoi errori. In questo modo aumenta il numero delle persone che vogliono vedere Annabelle dietro le sbarre. Il dramma è che la situazione sfuggirà loro di mano, in che modo? L'articolo Anticipazioni Tempesta d’Amore giovedì 20 agosto 2020 News Programmi Tv. Leggi su anticipazioni

infoitcultura : TEMPESTA D’AMORE 24-30 agosto 2020 anticipazioni tedesche - infoitcultura : Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: Linda scopre che sua figlia è in pericolo! Nuovo ingresso? - infoitcultura : Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Walter aggredisce Natascha e… - infoitcultura : Tempesta d'amore, anticipazioni oggi 14 agosto 2020: Tim vuole ancora Franzi! - infoitcultura : Tempesta d’amore Anticipazioni 14 agosto Tim e Franzi di nuovo insieme? -