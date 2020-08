Annullato il tour di Elettra Lamborghini, la cantante sul Coronavirus: “Riconosco che non è il momento” (Di domenica 16 agosto 2020) Il tour di Elettra Lamborghini è stato Annullato. A cancellare i concerti in programma per l'estate è stata la stessa cantante, con un annuncio sui social all'indomani degli eventi che si sono tenuti nelle discoteche a Ferragosto e che ancora una volta hanno mostrato sconfinate platee di giovani senza mascherine né distanziamento sociale. E il Coronavirus? L'indignazione sui social esplode e mentre il Governo comunica la decisione della chiusura delle discoteche e del termine della stagione estiva, Elettra Lamborghini annuncia l'annullamento del suo tour. "Ho deciso di cancellare tutti i miei concerti vista la situazione Covid", scrive la cantante sui social oggi. "Riconosco che non è ... Leggi su optimagazine

