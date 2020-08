Andrea Dovizioso ha vinto il Gran Premio d’Austria di MotoGP (Di domenica 16 agosto 2020) Il pilota italiano della Ducati Andrea Dovizioso ha vinto il Gran Premio d’Austria di MotoGP, davanti a Joan Mir (Suzuki) e Jack Miller (Ducati). Per Dovizioso, che sabato aveva annunciato la sua decisione di lasciare la Ducati alla fine del Leggi su ilpost

Andrea Dovizioso ha vinto il GP d’Austria 2020, quarta tappa del Mondiale MotoGP andata in scena al Red Bull Ring di Zeltweg. L’alfiere della Ducati ha ottenuto il 14mo successo in carriera nella clas ...“E’ stata una gara molto strana per tante ragioni. Anche il fatto di avere due partenze e due gare non è usuale ed è difficile. Ripartire in gara con tutta l’energia del caso non è semplice. Sono però ...