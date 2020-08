Andrea Damante e Giulia de Lellis insieme nel nuovo videoclip del DJ veronese (Di domenica 16 agosto 2020) Sembrava una tranquilla domenica d'agosto per i tanti fans dei Damellis, ma un video uscito in mattinata ha scosso i social e, immediatamente, l'hashtag con il nomignolo della coppia è subito rimbalzato nei trending topic di Twitter. Nei giorni in cui aleggia l'ipotesi di una crisi fra Andrea e Giulia (poi smentita da entrambi) non arretrano i dubbi dei sostenitori della coppia.Per cercare di spegnere qualsiasi tipo di voce maligna, Damante ha pubblicato il videoclip del suo nuovo singolo Somebody to love sul personale canale Youtube. Le riprese sono state effettuate prima che i due si dividessero. Giulia è la protagonista assoluta con il DJ veronese. insieme si tuffano in una piscina, si baciano, giocano e si guardano come due perfetti ... Leggi su blogo

