“Andaras Travelling Film Festival” | dal 19 al 23 agosto a Fluminimaggiore Ca

"Andaras Travelling Film Festival" a Fluminimaggiore (Ca) dal 19 al 23 agosto. "Andaras" in sardo significa viaggiare e l'Andaras Travelling Film Festival è dedicato «a quelli per cui girare intorno al mondo, conoscere terre e genti lontane, è la via più breve per giungere a se stessi». Lo strumento di questo viaggio sono i lavori dei 26 finalisti (su 80 opere inviate dall'Italia e dall'estero), suddivisi in 4 categorie, cui si aggiungono incontri con attori, Filmmakers, mostre e testimonianze. Info: Fluminimaggiore (Ca), diverse sedi, 19-23 agosto.andarasFilmfestival.com

