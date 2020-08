‘American Crime Story – Il caso O.J. Simpson’: trama, cast e tutte le curiosità (Di domenica 16 agosto 2020) trama: La prima stagione di American Crime Story si concentra sulla figura di O. J. Simpson e sul delitto della moglie Nicole Brown e del compagno di quest’ultima. La stagione, infatti, parte dall’omicidio della donna e segue il lungo processo che vide come protagonista O.J., accusato dell’omicidio di Nicole (tratta da Wikipedia). Curiosità: American Crime Story è una serie televisiva statunitense che nelle sue due stagioni ripercorre due casi di cronaca nera che hanno avuto un particolare impatto a livello mediatico. La prima stagione si è focalizzata sul caso O.J. Simpson, accusato dell’omicidio della moglie Nicole Brown e del compagno di lei avvenuto nel 1994. La seconda, invece, ha ripercorso l’assassinio dello stilista ... Leggi su isaechia

solano_lucena : Classifiquei American Crime Story (2016– ) 10/10 #IMDb - fran_cescodc : @lor_sapiens ma io barbiexanax, oltre a ritenerla molto cute con quella vocina, la seguo perché è l'unica a cui pia… - bohemxrhapsody : to assistindo american crime story - DeniseFlaibam : Marquei como visto American Crime Story - 1x4 - 100% Not Guilty - DeniseFlaibam : Marquei como visto American Crime Story - 1x3 - The Dream Team -

Ultime Notizie dalla rete : ‘American Crime