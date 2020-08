Altro incidente spaventoso! Coinvolti Morbidelli e Zarco, tanta paura anche per Rossi (Di domenica 16 agosto 2020) Pure nella MotoGP ci si è fermati per un terribile scontro: Vale sfiorato dalle moto dei colleghi Leggi su media.tio.ch

Sport_Mediaset : #MotoGP, altro incidente in #Austria: incidente #Morbidelli-#Zarco, moto distrutte. #SportMediaset - GIUSPEDU : RT @DIF_Genny: Incidente terribile a #GPAustria! In bocca al lupo a @FrankyMorbido12 che se l'è vista davvero brutta. Impressionate, tra… - KalezicR : RT @Ticinonline: Altro incidente spaventoso! Coinvolti Morbidelli e Zarco, tanta paura anche per Rossi #morbidelli #zarco #motogp #motom… - BibbiaGP : ?? BANDIERA ROSSA ANCORA UNA VOLTA, INCIDENTE TERRIFICANTE TRA ZARCO E MORBIDELLI. Zarco in piedi e ai box, Morbidel… - Ticinonline : Altro incidente spaventoso! Coinvolti Morbidelli e Zarco, tanta paura anche per Rossi #morbidelli #zarco #motogp… -

Ultime Notizie dalla rete : Altro incidente MotoGP, altro incidente in Austria: incidente Morbidelli-Zarco, moto distrutte - Sportmediaset Sport Mediaset Valentino Rossi sfiorato da moto in volo/ Video incidente choc tra Zarco e Morbidelli

I due piloti coinvolti nell’incidente fortunatamente non hanno riportato gravi conseguenze (ma Morbidelli ora verrà sottoposto a Tac), ma quelle psicologiche sono tutt’altro da sottovalutare. Rossi al ...

Zarco taglia la strada a Morbidelli: incidente spaventoso!

Il francese e l'italiano si sono agganciati a circa 300 km/h e poi le loro moto hanno mancato di un soffio Rossi e Vinales. Attimi di paura, ma tutti ok. Nei giorni scorsi si è parlato parecchio della ...

I due piloti coinvolti nell’incidente fortunatamente non hanno riportato gravi conseguenze (ma Morbidelli ora verrà sottoposto a Tac), ma quelle psicologiche sono tutt’altro da sottovalutare. Rossi al ...Il francese e l'italiano si sono agganciati a circa 300 km/h e poi le loro moto hanno mancato di un soffio Rossi e Vinales. Attimi di paura, ma tutti ok. Nei giorni scorsi si è parlato parecchio della ...