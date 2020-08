Altri 14 treni sulla rotta Milano-Reggio Calabria: 50 le Frecce straordinarie per l'estate (Di domenica 16 agosto 2020) Si aggiungono Altri 14 treni AV straordinari sulla rotta Milano-Reggio Calabria tra la fine di agosto e gli inizi di settembre . Lo rende noto FS Italiane. Salgono così a 50 le Frecce in più lanciate,... Leggi su feedpress.me

