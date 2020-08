Allerta Meteo Lombardia, codice arancione per temporali: monitorati Seveso e Lambro (Di domenica 16 agosto 2020) Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità arancione (moderata) per temporali forti e gialla (ordinaria) per rischio idrogeologico e idraulico a partire dalle ore 18 di domenica 16 agosto. Il Comune di Milano attiverà di conseguenza il Centro Operativo Comunale (Coc) per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e del radar e saranno Allertate le squadre di polizia locale, protezione civile e MM servizi idrici al fine di graduare l’attivazione del piano di emergenza.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

Atmosfera progressivamente più instabile al Nord con temporali dapprima sulle Alpi al mattino, poi anche su molte zone della Pianura Padana. Non si escludono fenomeni localmente intensi con forti rove ...

(ANSA) - ROMA, 16 AGO - In arrivo piogge e temporali al Nord per effetto di una perturbazione di origine atlantica che nelle prossime ore raggiungerà le regioni settentrionali. Lo indica un avviso met ...

