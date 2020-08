Allerta Meteo, l’avviso della Protezione Civile: piogge e temporali in arrivo al Nord, allarme arancione in Lombardia [MAPPE e BOLLETTINI] (Di domenica 16 agosto 2020) Allerta Meteo – Una perturbazione di origine atlantica nelle prossime ore raggiungera’ le nostre regioni settentrionali, apportando una spiccata instabilita’ con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, che localmente potranno risultare di forte intensita’. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni Meteorologiche avverse. I fenomeni Meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticita’ idrogeologiche e idrauliche che ... Leggi su meteoweb.eu

“Si sta estendendo sull'Europa occidentale una vasta circolazione ciclonica di origine atlantica, con minimo tra l'Inghilterra e la Francia: questo determina un progressivo aumento dell'instabilità tr ...

