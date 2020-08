Alleanze Pd-M5s, botta e risposta su twitter tra Calenda (che poi cancella il post) e Guerini: “Elettori dem senza dignità”. “Caduta di stile” (Di domenica 16 agosto 2020) Il tema delle Alleanze tra il Pd e il Movimento 5 stelle alle elezioni amministrative e regionali provoca un infuocato botta e risposta tra Carlo Calenda e Lorenzo Guerini, un tempo compagni di partito tra i dem. Ad accendere la miccia è stato il leader di Azione, eletto al Parlamento europeo dal Pd e poi uscito dal partito dopo la nascita del governo con i 5 stelle. Dopo la vittoria del sì sul portale Rousseau alle Alleanze tra il Movimento e i partiti tradizionali, l’ex ministro di Matteo Renzi ha scritto un tweet critico nei confronti degli elettori del Pd, definiti “senza dignità”. Un post poi rimosso, ma che ha fatto in tempo a provocare la reazione del ministro della Difesa, leader della ... Leggi su ilfattoquotidiano

