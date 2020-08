Alla Galleria d’Arte Moderna di Roma il contest #DomaniInArte per il Covid-19 (Di domenica 16 agosto 2020) Il popolo dell’arte ha partecipato numeroso al contest #DomaniInArte per offrire il proprio punto di vista sulla grave situazione globale che stiamo vivendo a causa della pandemia da Covid-19. Nella biblioteca/sala video della Galleria d’Arte Moderna di Roma, in una posizione dedicata, dal 28 luglio fino al primo novembre sono esposte virtualmente le opere dei partecipanti al concorso, un motivo per rompere l’isolamento dei musei e per creare un atelier artistico fatto di tante voci e linguaggi d’arte senza limite all’utilizzo delle tecniche. “E’ un’occasione importante per ribadire che l’arte va avanti nonostante i blocchi e le difficoltà del momento. Ispirazione vuole dire trarre spunto da quello che ci ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Alla Galleria Artista tarantina alla Galleria d'Arte Moderna di Roma per il contest #DomaniInArte TarantoBuonaSera.it Ascoli Piceno: poliedrica mostra collettiva alla galleria “New Art” di Via Pretoriana

Ascoli Piceno: presso la “Galleria New Art”, è in corso una mostra collettiva di alcuni poliedrici artisti, che sarà visitabile fino al 19 agosto. La pandemia globale di Covid-19, ancora in corso, ci ...

Viviana Parisi e il figlio Gioele, l'avvocato Mondello: "Perché il bimbo non può essere morto nell'incidente d'auto"

Cronaca - Viviana era con lui in auto, poi un incidente nella galleria dell' autostrada Messina-Palermo . La donna scende e l' 8 agosto il suo cadavere viene ritrovato in una scarpata a pochi centinai ...

