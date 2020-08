Alessia Mancini e Flavio Montrucchio le immagini lasciano tutti senza parole (FOTO) (Di domenica 16 agosto 2020) Flavio Montrucchio e Alessia Mancini, coppia solida ed amata Flavio Montrucchio e Alessia Mancini sono la coppia più amata, solida ed apprezzata del mondo dello spettacolo. Hanno un grandioso seguito di fan e follower che li seguono sui social costantemente perché sono divertenti ed amano condividere tutto con coloro che hanno sempre dimostrato affetto. Sono genitori di due bambini, si amano e costituiscono una famiglia meravigliosa parecchio unita e mai in lite. Di loro si parla pochissimo, non amano i paparazzi o essere al centro dell’attenzione. Infatti non danno modo di far discutere scegliendo loro i contenuti da mostrare, nei limiti. Recentemente hanno condiviso le FOTO che testimoniano che si stanno divertendo ... Leggi su kontrokultura

alleyesonricky : Ma visto che oggi è la giornata dei mancini, avete fatto gli auguri ad Alessia e Roberto? - moscatweet : Alessia Mancini agisci pensando a tutti noi -

Ultime Notizie dalla rete : Alessia Mancini Alessia Mancini e Flavio Montrucchio le immagini lasciano tutti senza parole (FOTO) Kontrokultura Viterbo: Domenica 16 agosto, terza domenica del mese, torna l'appuntamento in centro con il Mercatino dell'antico

A ricordarlo è l'assessore allo sviluppo economico e alle attività produttive Alessia Mancini. Il Mercatino dell'antico, dedicato al collezionismo, all'hobbistica, all'oggettistica, all'antiquariato e ...

Alessia Mancini e Flavio Montrucchio, la foto sui social lascia i fan di stucco

Uniti in matrimonio da più di sedici anni, Flavio Montrucchio e Alessia Mancini sono una delle coppie più solide e apprezzate del mondo dello spettacolo nostrano. Genitori di due bambini e sempre più ...

A ricordarlo è l'assessore allo sviluppo economico e alle attività produttive Alessia Mancini. Il Mercatino dell'antico, dedicato al collezionismo, all'hobbistica, all'oggettistica, all'antiquariato e ...Uniti in matrimonio da più di sedici anni, Flavio Montrucchio e Alessia Mancini sono una delle coppie più solide e apprezzate del mondo dello spettacolo nostrano. Genitori di due bambini e sempre più ...