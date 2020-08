Alcolizzato e pensa al suicidio. Mauro Corona lascia Cartabianca (Di domenica 16 agosto 2020) Mauro Corona lascia Carta Bianca. Alla fine della prossima stagione Corona lascerà la trasmissione condotta da Bianca Berlinguer su Rai3, come dichiarato su Repubblica. «Io sono un cattivo esempio, figlio di pessimi esempi. Dipendo dall'alcol, per questo mi accompagna la tentazione del suicidio». Corona ha anche spiegato perché porterà a termine la stagione tv che sta per iniziare: «Quella che comincia l'8 settembre sarà la mia ultima stagione in video. Ho firmato un contratto, 500 euro a puntata, devo rispettarlo per necessità familiari. Ma l'istinto mi dice che ormai sono già visto e che non posso più fare la foglia di fico stesa sopra il vuoto. Appena libero, tornerò a riempire la mia ... Leggi su iltempo

