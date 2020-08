Airbnb, Blablacar e gli altri: la sharing economy può ancora funzionare, ai tempi del Covid-19? (Di domenica 16 agosto 2020) Le piattaforme per condividere beni e servizi hanno patito l'impatto della pandemia, ma per loro non è ancora finita Leggi su media.tio.ch

Ultime Notizie dalla rete : Airbnb Blablacar Il buon Samaritano e la sharing economy Avvenire Persone e mercati. Il buon Samaritano e la sharing economy

L'uso strumentale delle parole è una pratica antica. Le parole, che dovrebbero rappresentare la realtà e magari spiegarla, vengono usurpate per camuffare, influenzare o attrarre. La finanza è regina i ...

Il buon Samaritano e la sharing economy

Ai proprietari delle piattaforme digitali piace giocare con le parole per nascondere la vera natura del loro business ...

L'uso strumentale delle parole è una pratica antica. Le parole, che dovrebbero rappresentare la realtà e magari spiegarla, vengono usurpate per camuffare, influenzare o attrarre. La finanza è regina i ...Ai proprietari delle piattaforme digitali piace giocare con le parole per nascondere la vera natura del loro business ...