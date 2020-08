Accordo Israele-Emirati, il grande successo di Trump (Di domenica 16 agosto 2020) A sorpresa, ma non troppo, Israele e gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato l’apertura a breve delle relazioni diplomatiche che porteranno a una normalizzazione dei rapporti fra le due importanti nazioni nello scacchiere mediorientale. La cosa, effettivamente, da un po’ di tempo era nell’aria.Le prime avvisaglie si erano avute già diversi mesi fa con le notizie di incontri fra esponenti politici e della sicurezza israeliani e Emiratini, incontri che avevano fatto da apristrada alla concessione dei permessi di ingresso a Dubai rilasciati ad alcuni businessman israeliani che hanno avuto la possibilità di gettare le basi per future relazioni d’affari una volta che le due nazioni avessero raggiunto un Accordo per la normalizzazione. Altro segnale importante era stato il permesso di ... Leggi su nicolaporro

Ultime Notizie dalla rete : Accordo Israele Accordo Israele-Emirati, Beirut non esclude la possibilità di pace. Due razzi lanciati da Gaza la Repubblica Anche Bahrein e Oman pronti a normalizzare i rapporti con Israele

Roma, 16 ago. (askanews) – Bahrein e Oman potrebbero essere i prossimi paesi del Golfo a normalizzare i rapporti con Israele, seguendo quanto fatto nei giorni scorsi dagli Emirati arabi uniti. Lo ha d ...

Usa, nuove sanzioni a Teheran

Tra una settimana Trump farà scattare nuove sanzioni contro Teheran. L'ayatollah Ali Khamenei minaccia gli Emirati: l'accordo con Israele "li trasformerà in un obiettivo facile e legittimo della resis ...

