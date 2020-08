A Total War Saga: Troy su Epic Games Store fa il botto di download, superati i 7.5 milioni di riscatti gratuiti (Di domenica 16 agosto 2020) A Total War Saga: Troy ha ricevuto una promozione interessante per celebrarne il lancio su Epic Games Store: per le prime 24 ore, il titolo era riscattabile in forma completamente gratuita, senza alcun cavillo.Questa offerta a tempo limitato si è dimostrata un grandissimo successo: Epic Games ha infatti confermato che, in queste 24 ore, ci sono stati ben 7.5 milioni di download gratuiti. Un risultato ben oltre le più rosee aspettative degli sviluppatori di Creative Assembly.Ecco quanto dichiarato dal responsabile Rob Bartholomew:Leggi altro... Leggi su eurogamer

