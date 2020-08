A Parma bimbo sottratto alla madre, le associazioni: “Strisciante Tso, istituzioni intervengano” (Di domenica 16 agosto 2020) ROMA – “Le associazioni firmatarie denunciano la sottrazione di un bimbo alla madre nella comunita’ protetta dove da alcuni giorni entrambi erano stati collocati, per decreto del tribunale di Parma. Tutti i risvolti di questa vicenda saranno poi analizzati dalle istituzioni preposte a difesa delle donne vittime di violenza secondo quanto indicato dalla Convenzione di Istanbul. Ma in questo momento occorre un intervento urgente per arginare i danni su un bambino di 6 anni conseguenti ad azioni improprie delle istituzioni che ricadono nell’ambito della cosi’ detta ‘vittimizzazione secondaria’ delle donne che denunciano la violenza; e P. era un donna che aveva denunciato la violenza del partner e si era rivolta ad un centro anti-violenza dove inizialmente si era rifugiata, in fuga dal violento”. Leggi su dire

