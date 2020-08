500 Miglia Indianapolis – Fernando Alonso delude in qualifica: è solo 26° (Di domenica 16 agosto 2020) qualifica amara per Fernando Alonso nella 500 Miglia di Indianaolis. Il pilota spagnolo, che corre su una Dallara del team di Samd Schimdt motorizzata Chevrolet, si è qualificato in 26ª posizione su 33 piloti al via. “Non siamo stati abbastanza veloci né nelle ultime libere né in qualifica. – ha dichiarato Alonso – A quel punto non restava che mettere insieme un solido giro di qualifica senza commettere errori ed è credo ciò che abbiamo ottenuto. Per questo sono comunque contento. Penso che potremo fare una buona gara perché nei giorni scorsi il ritmo sulla distanza era buono. La posizione di partenza non cambia le nostre aspettative. Ce ne sono persino per chi parte ... Leggi su sportfair

