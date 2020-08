16 agosto 1948, si spegne Babe Ruth (Di domenica 16 agosto 2020) Il 16 agosto del 1948, dopo essersi gravemente ammalato di cancro, si spegne Babe Ruth. Si spegne in quella New York che gli ha dato i maggiori tormenti personali, ma anche i maggiori successi come giocatore di baseball e che lo ha consacrato come una leggenda di quello sport. Babe Ruth, LA LEGGENDA Babe Ruth, passato alla storia con il soprannome di “The Babe” rimane tutt’ora uno dei giocatori più celebrati, nella storia del baseball. Negli anni ’20, grazie alle sue giocate spettacolari, ha contribuito a far correre folle di persone allo stadio, ansiose di vedere Ruth battere fuoricampo sempre più incredibili. Quel fuoricampo, che ... Leggi su sport.periodicodaily

F7jvk0yAXTq10Tq : RT @fedram67: “Non credevo che agosto contenesse giorni Che questo giorno avesse un mese” Tommaso Giartosio, Come sarei felice #Poesiaper… - Papryka5 : RT @fedram67: “Non credevo che agosto contenesse giorni Che questo giorno avesse un mese” Tommaso Giartosio, Come sarei felice #Poesiaper… - petravdhulst : RT @fedram67: “Non credevo che agosto contenesse giorni Che questo giorno avesse un mese” Tommaso Giartosio, Come sarei felice #Poesiaper… - mariatontini1 : RT @fedram67: “Non credevo che agosto contenesse giorni Che questo giorno avesse un mese” Tommaso Giartosio, Come sarei felice #Poesiaper… - kermit290179 : RT @RadioMDN: #AccaddeOggi 15 Agosto 1948 buon compleanno a #TomJohnston Frontman dei #thedoobiebrothers -

Ultime Notizie dalla rete : agosto 1948 5 agosto 1948, Vittorio Pozzo viene indotto alle dimissioni da commissario tecnico TUTTO mercato WEB L’almanacco del Giunco: il 15 agosto nasce Napoleone e inizia il festival di Woodstock

GROSSETO – Sabato 15 agosto, assunzione della beata vergine Maria, Ferragosto, il sole sorge alle 6.21 e tramonta alle 20.16. Accadeva oggi: 423 – Flavio Onorio, primo imperatore romano d’Occidente, m ...

La Grande Storia, stasera su Rai 3 con Paolo Mieli: I Muri

Questa sera, 14 agosto 2020, va in onda su Rai 3 una nuova puntata di La Grande Storia, il programma a cura di Paolo Mieli che attraverso immagini esclusive, le voci dei protagonisti e dei grandi stor ...

GROSSETO – Sabato 15 agosto, assunzione della beata vergine Maria, Ferragosto, il sole sorge alle 6.21 e tramonta alle 20.16. Accadeva oggi: 423 – Flavio Onorio, primo imperatore romano d’Occidente, m ...Questa sera, 14 agosto 2020, va in onda su Rai 3 una nuova puntata di La Grande Storia, il programma a cura di Paolo Mieli che attraverso immagini esclusive, le voci dei protagonisti e dei grandi stor ...