Youth America's Cup 2021, ecco i piani della Fiv (Di sabato 15 agosto 2020) ROMA - La Federazione Italiana Vela assicura supporto concreto a una nuova sfida, quella dello Yacht Club Costa Smeralda per portare un giovane equipaggio italiano, due atleti e due atlete, alla Youth ... Leggi su corrieredellosport

Lo Yacht Club Costa Smeralda lancia la sfida italiana alla Youth America's Cup

partecipando all'evento in programma nel 2021 ad Auckland con un team italiano che si chiamerà Young Azzurra. L'ambizioso progetto nasce dalla volontà dello Yacht Club Costa Smeralda di investire nei ...

