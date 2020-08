Young: «Vogliamo l’Europa League. Non ci ho pensato due volte alla chiamata dell’Inter» (Di sabato 15 agosto 2020) Ashley Young ha parlato al sito della UEFA commentando la stagione dell’Inter e il suo approdo in nerazzurro Ashley Young ha parlato al sito della UEFA commentando la stagione dei nerazzurri e il suo approdo all’Inter. Le parole del laterale inglese. INTER – «Si è trattato di un cambio totale, ma ho deciso di provare questa esperienza anche per giocare con più regolarità. Parlai con Solskjær e mi disse che avrebbero puntato più sui giovani. Per me l’età è solo un numero e quando l’Inter mi ha dato questa occasione non ci ho pensato due volte, volevo solo salire sull’aereo e firmare. È una squadra famosa in tutto il mondo d’altronde, un’occasione da non perdere. L’impatto con la Serie ... Leggi su calcionews24

