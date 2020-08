WTA Praga – Simona Halep in finale: vittoria nel derby romeno contro Irina Begu (Di sabato 15 agosto 2020) Bastano 91 minuti a Simona Halep per avere la meglio nel derby romeno delle semifinali del WTA di Praga che la vedeva opposta a Irina Begu (82 WTA). La tennista numero 2 al mondo, nonché prima testa di serie del seeding del torneo ceco, ha ottenuto un importante successo nel primo set vinto al tie-break per 7-2 che le ha dato lo slancio per il 6-3 del set successivo. In finale le Halep affronterà Elise Mertens.L'articolo WTA Praga – Simona Halep in finale: vittoria nel derby romeno contro Irina Begu SPORTFAIR. Leggi su sportfair

