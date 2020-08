Wta Lexington, Jil Teichmann e Jennifer Brady in finale (Di sabato 15 agosto 2020) Sul cemento di Lexington è finito il cammino di Shelby Rogers e Coco Gauff al Top Seed Open (WTA International – 202.250 dollari di montepremi). La finale del primo torneo del tour a disputarsi negli Stati Uniti dopo la fine del lockdown sarà disputata da Jil Teichmann e Jennifer Brady. La prima ha battuto la Rogers per 6-3, 6-2 mentre la Brady ha avuto la meglio della giovane statunitense per 6-2 6-4. Leggi su sportface

