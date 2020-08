Will Smith: 9 suoi dipendenti sono risultati positivi al COVID-19 (Di sabato 15 agosto 2020) 9 dipendenti della Westbrook, Inc., la società di produzione fondata e gestita da Will Smith e sua moglie sono risultati inizialmente positivi al test sul COVID-19. Almeno 10 dipendenti dello staff della Westbrook, Inc., la società di produzione di Will Smith e Jada Pinkett Smith, sono risultati positivi al COVID-19 la scorsa settimana. Non bastavano i recenti problemi familiari: Will Smith è ancora di più nei guai. La notizia del contagio è stata riportata sul sito web della sanità pubblica della contea di Los Angeles, in cui vengono elencati nove membri del ... Leggi su movieplayer

