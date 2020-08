Wakeboard e surf, gli sport dell’estate (Di sabato 15 agosto 2020) «Planare sull’acqua è una sensazione unica da provare». Parola di Maurizio Marassi, 23 anni, atleta di wakeskate della nazionale italiana. Il wakeskate è la versione acquatica dello skateboard: si pratica con le scarpe da ginnastica e non si è legati alla tavola, ma per arrivarci si passa prima dal più accessibile wakeboard e, perché no, anche dal surf. Leggi su vanityfair

Guida per principianti per avvicinarsi ai wakesports (che scolpiscono le gambe). Marizio Marassi, campione italiano, ci racconta anche della sua passione per il wakeskate, la versione acquatica dello ...

