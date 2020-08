Viviana Parisi, nuova ipotesi investigativa: "Gioele morto nell'incidente in autostrada" (Di sabato 15 agosto 2020) Tutta la notizia su https://www.quotidiano.net/cronaca/Viviana-Parisi-Gioele-1.5415398 L'articolo proviene da ... Leggi su sardanews

fattoquotidiano : Viviana Parisi, i vigili del fuoco ispezionano un pozzo alla ricerca di Gioele. In campo anche i carabinieri del re… - gaiatortora : Titolo 'Viviana Parisi prendeva psicofarmaci'. Segnalo che prendere psicofarmaci non è indice di nulla. - Corriere : Viviana Parisi, il giallo sul piccolo Gioele: era vivo in auto, forse senza cintura. Si è ferito nell’incidente? - rebeccaabdu : RT @beatrix_bix: Il padre di Viviana Parisi: 'Era in cura e mi diceva non sono pazza'. L'avvilimento di doverlo dire. Sono depressa, non… - Vivodisogniebas : RT @TgrRai: #Messina, continuano senza sosta nella zona di #Caronia le ricerche del piccolo #Gioele, il bimbo di quattro anni scomparso lo… -