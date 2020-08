Viviana Parisi, l'ultima pista. "Lei e Gioele aggrediti dai cani" (Di sabato 15 agosto 2020) C'è un'ultima inquietante, ipotesi, attorno alla morte di Viviana Parisi e alla sorte del piccolo Gioele Mondello , il figlio di 4 anni scomparso con la donna il 3 agosto dopo un incidente in una ... Leggi su quotidiano

gaiatortora : Titolo 'Viviana Parisi prendeva psicofarmaci'. Segnalo che prendere psicofarmaci non è indice di nulla. - fattoquotidiano : Viviana Parisi e l’ipotesi della morte di Gioiele nell’incidente: la Scientifica a caccia di sangue nell’auto. “Il… - Corriere : Viviana Parisi, il giallo sul piccolo Gioele: era vivo in auto, forse senza cintura. Si è ferito nell’incidente? - Italia_Notizie : L’ultimo viaggio di Gioele e Viviana Parisi, ripercorso passo dopo passo - Corriere : Una nuova pista nelle indagini: l’ipotesi dell'aggressione di cani -

La famiglia di Viviana Parisi dovrà attendere ancora per avere la sua salma. Il corpo della donna, ritrovato sette giorni fa nel territorio di Caronia non lontano dal punto in cui la dj aveva avuto un ...Messina, 15 agosto 2020 - C'è un'ultima inquietante, ipotesi, attorno alla morte di Viviana Parisi e alla sorte del piccolo Gioele Mondello, il figlio di 4 anni scomparso con la donna il 3 agosto dopo ...