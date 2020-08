Viviana Parisi, l’ultima ipotesi: portava in braccio Gioele già morto, poi il suicidio (Di sabato 15 agosto 2020) Spunta una nuova ipotesi sulla morte di Viviana Parisi, trovata senza vita tra i boschi di Caronia sabato scorso, e sulla scomparsa del figlio di 4 anni, Gioele. Mentre continuano senza sosta le ricerche del piccolo Gioele, spuntano nuove, oggettive ipotesi su come potrebbero essere andate davvero le cose quel maledetto sabato di inizio agosto. Si è scomodata persino una sensitiva che si dice certa che Gioele verrà ritrovato “accanto alla madre, sotto le foglie”. Come scoprire l’acqua calda. Gli inquirenti non tengono conto delle sue affermazioni e lavorano seriamente per ritrovare il piccolo. Il bambino sarebbe morto nell’incidente stradale avvenuto sull’autostrada e poi la madre, dopo ... Leggi su chenews

