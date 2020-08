Viviana Parisi, la pista dell’incidente-suicidio e quel buco di 10 minuti: i punti ancora oscuri sulla morte della dj e la scomparsa di Gioele (Di sabato 15 agosto 2020) ancora tanti, troppi, i punti che non tornano sulla morte di Viviana Parisi e sulla scomparsa del figlio Gioele. Ormai sembra essere esclusa la pista dell’omicidio: nessuno l’avrebbe spinta dal traliccio, la dj sarebbe caduta o si sarebbe gettata, e così è morta, secondo l’ultima ipotesi dei pm. Sembra chiarito invece il punto se il figlio fosse con lei nel momento dell’incidente. A testimoniarlo le ricostruzioni basate sui filmati delle telecamere di videosorveglianza, che hanno portato i magistrati a sostenere che Gioele fosse vivo in macchina con la madre quando è uscita a Sant’Agata e anche quando poi è rientrata in autostrada. Le indagini ... Leggi su open.online

