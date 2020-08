Viviana Parisi. "Era attratta dalla Piramide della luce, voleva andarci" (Di sabato 15 agosto 2020) Il buio nella mente e la volontà di trovare una via d'uscita. Mentre proseguono le disperate ricerche del piccolo Gioele, i familiari si interrogano sul mistero legato alle ultime ore dj Viviana ... Leggi su quotidiano

fattoquotidiano : Viviana Parisi, i vigili del fuoco ispezionano un pozzo alla ricerca di Gioele. In campo anche i carabinieri del re… - gaiatortora : Titolo 'Viviana Parisi prendeva psicofarmaci'. Segnalo che prendere psicofarmaci non è indice di nulla. - fattoquotidiano : Viviana Parisi e l’ipotesi della morte di Gioiele nell’incidente: la Scientifica a caccia di sangue nell’auto. “Il… - Corriere : Viviana Parisi, si cercano tracce dell’impatto di Gioele in auto: «Forse è morto nell’i... - infoitinterno : Viviana Parisi e l’ipotesi della morte di Gioiele nell’incidente: la Scientifica a caccia di… -