Viviana Parisi e l’ipotesi della morte di Gioiele nell’incidente: la Scientifica a caccia di sangue nell’auto. “Il piccolo viaggiava senza cintura” (Di sabato 15 agosto 2020) I rilievi della Scientifica cercano con strumenti specifici tracce di sangue nell’auto: ad occhio nudo non ce n’erano. Quel che si sa, però, è che il piccolo Gioele viaggiava in auto senza cintura di sicurezza: questo risulta dalle analisi della Stradale sul seggiolino. Il bimbo è morto nell’incidente? Un’ipotesi al vaglio degli inquirenti, già rivelata da Ilfattoquotidiano.it giovedì scorso, sulla quale si stanno muovendo adesso gli investigatori con ulteriori approfondimenti. Viviana Parisi, la dj 43enne ritrovata morta dopo 5 giorni di ricerche, l’8 agosto scorso, avrebbe dunque preso in braccio il bimbo – deceduto o creduto tale da lei – e sarebbe fuggita ... Leggi su ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : Viviana Parisi, i vigili del fuoco ispezionano un pozzo alla ricerca di Gioele. In campo anche i carabinieri del re… - gaiatortora : Titolo 'Viviana Parisi prendeva psicofarmaci'. Segnalo che prendere psicofarmaci non è indice di nulla. - Corriere : Viviana Parisi, il giallo sul piccolo Gioele: era vivo in auto, forse senza cintura. Si è ferito nell’incidente? - ClaudiaZappala_ : Sul caso Viviana Parisi gli inquirenti la stanno prendendo così larga e con ipotesi tanto surreali che mi viene da… - LuigiAssecasa : RT @fattoquotidiano: Viviana Parisi e l’ipotesi della morte di Gioiele nell’incidente: la Scientifica a caccia di sangue nell’auto. “Il pic… -