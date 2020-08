Viviana Parisi e Gioele Mondello «morto nell’incidente» (Di sabato 15 agosto 2020) Se Gioele Mondello era con la madre Viviana Parisi nel momento dell’incidente potrebbe essersi ferito o addirittura essere morto. Per questo la madre lo avrebbe portato via e poi seppellito prima di suicidarsi. La nuova ipotesi è al vaglio degli investigatori mentre una telecamera esterna di un negozio di Sant’Agata di Militello, dove la donna si era fermata uscendo dall’autostrada prima del crash, lo ha inquadrato con gli occhi aperti e affacciato al finestrino dell’Opel Astra. Viviana Parisi e Gioele Mondello «morto nell’incidente» La tesi oggi riempie le cronache dei giornali che seguono la storia ed è considerato un punto fermo dal procuratore di Patti Angelo ... Leggi su nextquotidiano

gaiatortora : Titolo 'Viviana Parisi prendeva psicofarmaci'. Segnalo che prendere psicofarmaci non è indice di nulla. - fattoquotidiano : Viviana Parisi, i vigili del fuoco ispezionano un pozzo alla ricerca di Gioele. In campo anche i carabinieri del re… - fanpage : ?? ULTIM'ORA Il piccolo Gioele sarebbe morto nell'incidente: - robbianc76 : Alla riga 'sensitivo' mi è partito un conato Caso Viviana #Parisi: Gioele potrebbe essere morto nell'incidente - infoitinterno : Dj Viviana Parisi, l'ultima pista degli investigatori: incidente-suicidio per morte Gioele -