Vittoria Deganello Instagram, selvaggia tra le rocce della Sardegna: la cavigliera unico accessorio (Di sabato 15 agosto 2020) Esplora la Sardegna più selvaggia Vittoria Deganello: l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne si lascia immortalare su Instagram tra le rocce dell'isola. Abbandonati per un attimo le spiagge cristalline e i tramonti da sogno, Vittoria si immerge nel verde lasciandosi accarezzare dal vento. E null'altro. Sembra un po' un ritorno alle origini quello della ventiseienne veronese ritratta esattamente come mamma l'ha fatta. Vacanze all'insegna del relax e della libertà per l'influencer da oltre 600 mila followers.

Marciano ha una nuova fiamma: l'annuncio via social

Durante la sua partecipazione al programma di Maria De Filippi Marciano ha avuto una storia d’amore con Vittoria Deganello (che si è conclusa, a detta dei due, “per il bene di entrambi”). A seguire è ...

