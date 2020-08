Virtus Entella, Gozzi saluta Boscaglia: “Gli auguro di ottenere grandi successi con il Palermo” (Di sabato 15 agosto 2020) Il presidente della Virtus Entella saluta Roberto Boscaglia.Si attende solo l’ufficialità con una giusta dose di prudenza ma di fatto l'allenatore nativo di Gela ha rescisso, con ben un anno di anticipo, il suo contratto con il club ligure, dopo averli riportati tra i cadetti e raggiunto una salvezza sofferta. Nei giorni scorsi il coach ex Trapani ha raggiunto l’accordo con la dirigenza del Palermo per guidare i rosanero nel prossimo campionato di Serie C. Ieri pomeriggio, il patron dell’Entella, Antonio Gozzi, attraverso un breve comunicato ha salutato quello che ormai è l’ex tecnico dei biancocelesti, augurandogli le migliori future fortune professionali.Virtus Entella, ufficiale la ... Leggi su mediagol

