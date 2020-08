Villareal, emergenza in difesa: occhi su Federico Fazio della Roma (Di sabato 15 agosto 2020) Il Villareal si trova in piena emergenza difensiva, avendo constatato gli infortuni di Raul Albiol, Pau Torres e Ramiro Funes Mori. Il club iberico avrebbe messo gli occhi su Federico Fazio, centrale di proprietà della Roma, per far sì di ampliare i componenti della propria retroguardia, come riportato recentemente dal portale spagnolo Superdeporte. Il Villareal prova nuovamente ad acquistare in Italia: dopo Albiol dal Napoli, vi sarà un tentativo per l’arrivo di Fazio dalla Roma. Leggi su sportface

