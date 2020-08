(VIDEO) – Vidal disperato al sesto gol del Bayern (mentre i tedeschi esultano) (Di sabato 15 agosto 2020) Lo sport non può che essere cinico, almeno in determinati momenti. Quando è evidente che uno dei due contendenti sta prevalendo e sta persino umiliando l’avversario. Com’è accaduto ieri sera a Lisbona dove il Bayern ha sommerso di gol il Barcellona: 8-2 in una partita senza storia, che il Bayern ha vinto senza sudare più di tanto. Il VIDEO ritrae Vidal disperato dopo il sesto gol del Bayern, gol segnato da Lewandowski su cross di Coutinho. Le immagini sono impietose. ¿Y esto? pic.twitter.com/FnsOhilTC9 — Josep Pedrerol (@jpedrerol) August 15, 2020 L'articolo (VIDEO) – Vidal disperato al sesto gol del Bayern ... Leggi su ilnapolista

