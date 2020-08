VIDEO Inter-Shakhtar, Junior Moraes sfida i nerazzurri: “Pronti ad abbattere il gigante” (Di sabato 15 agosto 2020) E' tutto pronto per la sfida tra Inter-Shakhtar.Si affronteranno lunedì sera nella semifinale di Europa League, Inter e Shakhtar Donetsk: match che decreterà chi, tra le due compagini, potrà accedere alla finalissima. Tanti i temi toccati alla vigilia della gara dall'attaccante Junior Moraes che, durante un'Intervista concessa ai microfoni de "La Gazzetta dello Sport", ha voluto avvertire i nerazzurri."Non è un segreto che la forza dell’Inter sia principalmente nella loro difesa e nel loro fisico. Ma se lo Shakhtar vuole essere re, deve abbattere il gigante. Inter favorita? Sì, sicuro. Ma noi siamo in forma e in fiducia. E ... Leggi su mediagol

Inter : ?? | PRESENTAZIONI Benvenuto Diego 'Crazy Fat Gamer' ?? @TeamQLASH Numero 1 al mondo di @EASPORTSFIFA, sarà il nostr… - Inter : ?? | GIOCO ...e a fine allenamento Barella si inventa una gara di...? ????? Comunque, a questo gioco si auto-defini… - Inter : ??? | #INTERPODCAST Il 14 agosto 2001 un giovane attaccante brasiliano semisconosciuto buttava giù la porta del 'Sa… - Mediagol : VIDEO Inter-Shakhtar, Junior Moraes sfida i nerazzurri: 'Pronti ad abbattere il gigante' - matteo_inter2 : Messi... Messi... Messi... #Messi #Inter #BarcaBayern #ChampionsLeague -