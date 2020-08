VIDEO/ Avellino, svelato il “Mister X” per la difesa: arriva dalla Croazia (Di sabato 15 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Il Mister X per la difesa dell’Avellino, anticipato nei giorni scorsi dalle nostre colonne, è Mario Nikolic. Classe ’99 attualmente in forza alla Dinamo Zagabria ma soprattutto pilastro dell’Under19 croata. Nelle prossime dovrebbe essere in Italia insieme al suo agente Miroslav Bicanic. Difficilmente sarà ai nastri di partenza per il pre-ritiro del Partenio-Lombardi (in programma il 20) e il ritiro di Sturno (il 24 agosto) considerando che dovrà osservare i canonici quattordici giorni di quarantena imposti dalle nuova ordinanze regionali e nazionali per le misure anti-contagio. Nikolic lo scorso gennaio è stato cercato da Roma, Atalanta e Manchester City. L’Avellino assapora il gusto del colpaccio per digerire il ... Leggi su anteprima24

ottochannel : VIDEO - Avellino, festa dell'Assunta con la mascherina - ottochannel : VIDEO - Avellino, adesso Castaldo può tornare - DeiAgora : Agorá dei Sapori - Caposele (Av) Michele Masuccio, presidente provinciale CIA Avellino - ottochannel : VIDEO - Avellino, nuovi divieti anti covid per ferragosto - DeiAgora : Agorá dei Sapori - Caposele (Av) Francesco Melillo, presidente Comitato provinciale Confcooperative Avellino -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Avellino VIDEO E FOTO / Avellino ai piedi dell'Assunta grazie anche ai pompieri. Stasera la messa in Piazza Irpinia News VIDEO E FOTO / Avellino ai piedi dell’Assunta grazie anche ai pompieri. Stasera la messa in Piazza

Niente processione. Il Covid-19 ha fermato tutto. Ma Avellino ha potuto comunque salutare la sua mamma tanto cara, la Madonna dell’Assunta cui tutto il popolo del capoluogo irpino è fedele. Sono stati ...

“Ah Castori, Castori!”. La rabbia del cronista per il non utilizzo di Merino (video)

Fabiani insieme a Lotito e Mezzaroma ha dunque scelto il tecnico per la Salernitana, si tratta di un ritorno.Fabrizio Castori siederà sulla panchina dei granata dopo 11 anni quando nel 2008/2009 venn ...

Niente processione. Il Covid-19 ha fermato tutto. Ma Avellino ha potuto comunque salutare la sua mamma tanto cara, la Madonna dell’Assunta cui tutto il popolo del capoluogo irpino è fedele. Sono stati ...Fabiani insieme a Lotito e Mezzaroma ha dunque scelto il tecnico per la Salernitana, si tratta di un ritorno.Fabrizio Castori siederà sulla panchina dei granata dopo 11 anni quando nel 2008/2009 venn ...