Viabilità Roma Regione Lazio del 15-08-2020 ore 19 | 30

VIABILITÀ DEL 15 AGOSTO 2020 ORE 19.20 FRANCESCO TITOTTO BUONA SERA E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO SEGNALANDO UN INCIDENTE SULLA A1 DIRAMAZIONE Roma NORD IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE. SI È RESA NECESSARIA LA CHIUSURA DEL TRATTO AUTOSTRADALE CON USCITA OBBLIGATORIA A CASTELNUOVO DI PORTO. IL TRAFFICO VERSO LA CAPITALE È BLOCCATO CON 3 KM DI CODA, TENDENZA IN AUMENTO. AL MOMENTO IL è TRAFFICO BLOCCATO ANCHE IN DIREZIONE DELLA A1 MILANO NAPOLI PER INTERVENTO DELL'ELISOCCORSO RICORDIAMO CHE FINO ALLE 22 DI OGGI 15 AGOSTO VIGE IL DIVIETODITRANSITO IN AUTOSTRADA PER MEZZIPESANTI SUPERIORI A 7,5T SI RALLENTA PER LAVORI SULLA A24 Roma TERAMO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE TRA CASTEL MADAMA E TIVOLI SULLA

