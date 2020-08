Viabilità Roma Regione Lazio del 15-08-2020 ore 17:30 (Di sabato 15 agosto 2020) VIABILITÀ DEL 15 AGOSTO 2020 ORE 17.20 FRANCESCO TITOTTO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA Regione Lazio AL MOMENTO CIRCOLazioNE REGOLARE SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DELLA Regione SULLA A1 Roma NAPOLI SEGNALIAMO UN VEICOLO FERMO LATO STRADA TRA ANAGNI E FERENTINO IN DIREZIONE NAPOLI. PRESTARE ATTENZIONE RICORDIAMO CHE FINO ALLE 22 DI OGGI 15 AGOSTO VIGE IL #DIVIETODITRANSITO IN AUTOSTRADA PER #MEZZIPESANTI SUPERIORI A 7,5T PERMANGONO RALLENTAMENTI SUL LITORALE RomaNO TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E TORVAIANICA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI CODE SULLA REGIONALE SUBLACENSE NEI PRESSI DI ALTIPIANI DI ARCINAZZO PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO A CAUSA DELLA COMPLETA PEDONALIZZAZIONE PER LA GIORNATA DI OGGI DI VIA ... Leggi su romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 15-08-2020 ore 17:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - JosJavierLuque3 : RT @Roma: #Luceverde, tutte le informazioni in tempo reale sulla situazione della viabilità a #Roma e sullo stato di avanzamento dei lavori… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 15-08-2020 ore 16:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - Roma : #Luceverde, tutte le informazioni in tempo reale sulla situazione della viabilità a #Roma e sullo stato di avanzame… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 15-08-2020 ore 15:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Traffico Roma del 06-08-2020 ore 18 | 30 Zazoom Blog