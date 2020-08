Vercelli, aliante precipita in Valsesia: morto il pilota (Di sabato 15 agosto 2020) commenta E' morto il pilota dell'aliante precipitato nel pomeriggio di Ferragosto in Piemonte, fra le montagne della Valsesia, Vercelli,. Si tratta di un cittadino svizzero di 70 anni. Il velivolo si ... Leggi su tgcom24.mediaset

