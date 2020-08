Veicolo in fiamme sulla tangenziale: traffico rallentato (Di sabato 15 agosto 2020) A causa di un'autovettura in fiamme sulla tangenziale Ovest di Catania, si registra traffico rallentato con code in direzione nord/Acireale a partire dallo svincolo di San Giorgio, nel comune di ... Leggi su cataniatoday

VAIstradeanas : Sicilia: veicolo in fiamme, traffico rallentato sulla Tangenziale Ovest di Catania all'altezza di Misterbianco… - CCISS_Ministero : A10 Genova-Ventimiglia fine traffico bloccato causa veicolo in fiamme tra Svincolo A10 - A06 al Km 44 (Km 44,1) e A… - CCISS_Ministero : TG-CT Tangenziale Di Catania traffico bloccato causa veicolo in fiamme tra TG-CT Svincolo Misterbianco - SS121 Cat… - LuceverdeRadio : ????#autostrade #veicoloinfiamme - A10 Genova Ventimiglia TRAFFICO BLOCCATO tra Complanare di Savona - Innesto A6 e… - TrafficoA : A10 - Celle Ligure-Albisola - Fumo A10 Genova-Savona-Ventimiglia Fumo tra Celle Ligure e Albisola per Veicolo in fiamme -

Ultime Notizie dalla rete : Veicolo fiamme Veicolo in fiamme sulla tangenziale: traffico rallentato CataniaToday AUTO IN FIAMME SULLA TANGENZIALE, LUNGHE CODE

FLASH Auto in fiamme nei pressi dello svincolo Misterbianco in direzione Messina. Al momento pochi dettagli, sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco per lo spegnimento dell'incendio e messa in si ...

Catania, auto in fiamme sulla tangenziale: lunghe code e traffico in tilt

Traffico in tilt sulla Tangenziale Ovest di Catania a causa di un'auto in fiamme. Si registrano lunghe code in direzione nord/Acireale a partire dallo svincolo di San Giorgio, nel Comune di Misterbian ...

FLASH Auto in fiamme nei pressi dello svincolo Misterbianco in direzione Messina. Al momento pochi dettagli, sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco per lo spegnimento dell'incendio e messa in si ...Traffico in tilt sulla Tangenziale Ovest di Catania a causa di un'auto in fiamme. Si registrano lunghe code in direzione nord/Acireale a partire dallo svincolo di San Giorgio, nel Comune di Misterbian ...