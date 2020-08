Vaccino Coronavirus, Russia pronta per la produzione (Di sabato 15 agosto 2020) Vaccino Coronavirus, la Russia è pronta per la produzione in serie del primo lotto che potrebbe arrivare già all’inizio del 2021. Ma i dubbi rimangono Russia, pronto il primo lotto del Vaccino contro il Coronavirus. Lo ha annunciato il ministero della Sanità che ha spiegato come sia stato prodotto dal Gamaleya Center for Microbiology and … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

