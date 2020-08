Usa2020, le Poste avvertono: possibili ritardi nel voto via mail complice la pandemia (Di sabato 15 agosto 2020) Il vero problema è che né l'inquilino della Casa Bianca né il servizio postale stanno facendo qualcosa per risolvere il problema Leggi su tg.la7

Agenzia_Ansa : #Usa2020: i voti via posta potrebbero arrivare in ritardo. Lettera dell'Usps ai governatori: 'Scadenze incompatibi… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: #Usa2020: i voti via posta potrebbero arrivare in ritardo. Lettera dell'Usps ai governatori: 'Scadenze incompatibili con… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: #Usa2020: i voti via posta potrebbero arrivare in ritardo. Lettera dell'Usps ai governatori: 'Scadenze incompatibili con… - solonews1011 : RT @effe1312: Si mette l’amico a capo delle Poste e si bloccano le elezioni. @solonews1011 #Usa2020, l'allarme del servizio postale: 'I v… - effe1312 : Si mette l’amico a capo delle Poste e si bloccano le elezioni. @solonews1011 #Usa2020, l'allarme del servizio pos… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa2020 Poste Le poste Usa danno ragione a Trump sui rischi del voto per corrispondenza | “Scadenze incompatibili con i nostri servizi” Zazoom Blog Usa2020, le Poste avvertono: possibili ritardi nel voto via mail complice la pandemia

Il vero problema è che né l'inquilino della Casa Bianca né il servizio postale stanno facendo qualcosa per risolvere il problema ...

Usa 2020, il servizio postale avverte: "Non possiamo garantire su voti a distanza"

Alcune scadenze potrebbero essere incompatibili con i nostri servizi di consegna" ha scritto l'Usps, il servizio postale americano in una lettera. ?Decine di milioni di americani hanno i requisiti pe ...

Il vero problema è che né l'inquilino della Casa Bianca né il servizio postale stanno facendo qualcosa per risolvere il problema ...Alcune scadenze potrebbero essere incompatibili con i nostri servizi di consegna" ha scritto l'Usps, il servizio postale americano in una lettera. ?Decine di milioni di americani hanno i requisiti pe ...