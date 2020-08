Usa-Polonia, Pompeo firma accordo: soldati americani trasferiti da Germania (Di domenica 16 agosto 2020) Il segretario di Stato Pompeo ha siglato un accordo con la Polonia: 5.500 soldati americani arriveranno nel Paese baltico, di cui mille trasferiti dalla Germania. VARSAVIA – Mike Pompeo prosegue il suo tour in Europa. Oggi è stata la volta della Polonia, dove il segretario di Stato americano ha firmato un’intesa molto importante. Mike Pompeo, accordo con la Polonia Il responsabile della politica estera degli Stati Uniti ha firmato un accordo di difesa con la Polonia che prevede il dispiegamento di un contingente di 5.500 soldati Usa, almeno mille dei quali Usa ... Leggi su newsmondo

