Usa, il Pentagono lancia la divisione per studiare gli Ufo (Di sabato 15 agosto 2020) Gli Usa provano ad approfondire i propri studi sugli Ufo, grazie alla nuova divisione creata dal Pentagono. L’obiettivo è conoscere la natura del fenomeno. L’ultima novità lanciata dagli Usa è la divisione creata dal Pentagono, per studiare il fenomeno degli Ufo. Nei mesi scorsi lo stesso Pentagono, infatti, aveva lanciato alcuni video riguardo a degli … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

