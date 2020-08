Usa, crescono i casi di Covid tra i bambini. Gli scienziati: «Rischi maggiori nella fascia tra 5 e 10 anni» (Di sabato 15 agosto 2020) 97mila casi di bambini contagiati, segnalati solo nelle ultime due settimane del mese di luglio, 339mila dall’inizio pandemia da Covid-19. Sono i numeri dello studio recentemente pubblicato dall’American Academy of Pediatrics e dalla Children’s Hospital Association sulla diffusione del virus tra i bambini negli Stati Uniti, e che stanno facendo preoccupare gli esperti. In diverse zone degli Stati Uniti l’aumento esponenziale dei casi di bambini contagiati dal virus è stato registrato a seguito della riapertura tempestiva delle scuole. Il giorno dopo la ripresa delle lezioni per un distretto scolastico della Georgia, uno studente di seconda elementare è risultato positivo al Coronavirus, mandando a casa il suo insegnante ... Leggi su open.online

zazoomblog : Coronavirus news dal mondo. Usa altri 64mila contagi. Crescono ancora in Corea del Sud - #Coronavirus #mondo.… - VoceAmicaItalia : #Coronavirus, news dal mondo. #Usa, altri 64mila contagi. Crescono ancora in #CoreadelSud - cesarebrogi1 : Coronavirus, news dal mondo. Usa, altri 64mila contagi. Crescono ancora in Corea del Sud - FicarraVincenzo : @CucchiRiccardo Io personalmente questa mattina ne ho incontrato uno sui venti anni in ascensore di casa mia che la… - infoiteconomia : USA, crescono le ricerche di personale a luglio -

Ultime Notizie dalla rete : Usa crescono Coronavirus, news dal mondo. Usa, altri 64mila contagi. Crescono ancora in Corea del Sud QUOTIDIANO.NET Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo

Nelle ultime 24 ore - secondo il bollettino della Regione - sono cresciuti di 522 unità, passando da 5.963 a 6.485, dei quali 122 con sintomatologia. Ore 8.56 - Usa, 64.201 nuovi casi e… Leggi ...

Coronavirus, news dal mondo. Usa, altri 64mila contagi. Crescono ancora in Corea del Sud

Roma, 15 agosto 2020 - Coronavirus, continua l'avanzata del morbo in tutto il mondo. Gli Stati Uniti hanno registrato 64.201 nuovi casi e 1.336 morti nelle ultime 24 ore, secondo il conteggio della Jo ...

Nelle ultime 24 ore - secondo il bollettino della Regione - sono cresciuti di 522 unità, passando da 5.963 a 6.485, dei quali 122 con sintomatologia. Ore 8.56 - Usa, 64.201 nuovi casi e… Leggi ...Roma, 15 agosto 2020 - Coronavirus, continua l'avanzata del morbo in tutto il mondo. Gli Stati Uniti hanno registrato 64.201 nuovi casi e 1.336 morti nelle ultime 24 ore, secondo il conteggio della Jo ...