USA Breaking news del 15 agosto 2020

Oggi, 15 agosto, ci giungono nuove notizie dagli USA. Last news del 15 agosto Obama: non ci sarà un vaccino entro le elezioni L'ex presidente Barack Obama ha detto: "Non c'è alcuna possibilità che un vaccino per il covid sia sviluppato e distribuito da qui alle elezioni". Obama ha inoltre aggiunto: "La cosa che più …

A una sola settimana dall’uscita in tutte le librerie degli USA, Midnight Sun ha già venduto un milione di copie. I fan di Twilight hanno finalmente colmato l’attesa di oltre 10 anni dalle prime voci ...

Biden ha infatti detto: “Ogni americano dovrebbe indossare una mascherina quando è fuori per i prossimi tre mesi come minimo”.

Dopo due anni di indagini, il Dipartimento di Giustizia ha accusato l’università di Yale di violare le leggi sui diritti civili. Secondo il Dipartimento, infatti, l’ateneo della Ivy League discorrereb ...

