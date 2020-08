Uomini e Donne, Sammy Hassan è sparito dai social. Ecco il motivo (Di sabato 15 agosto 2020) Sammy Hassan è sparito dai social Le coppie nate grazie a Uomini e Donne di Maria De Filippi fanno sognare i telespettatori. Sara Shaimi e Carlo Pietropoli hanno dichiarato di essere felici accanto a coloro che hanno scelto. La prima è innamorata del suo Sonny Di Meo mentre l’altro sta testando la convivenza con Cecilia Zagarrigo. Purtroppo le cose non sono andate bene per Giovanna Abate, poiché Sammy ha fatto un passo indietro. In effetti Lidia Vella, ex concorrente del Grande Fratello, l’aveva messa in guardia dall’uomo. Alla fine ha ascoltato il suo cuore e ne ha pagato le conseguenze. Lei può contare sul sostegno degli italiani mentre Sammy Hassan è sparito dai ... Leggi su kontrokultura

matteosalvinimi : ??SE CI FOSSE STATO IL TASER... Grazie alle donne e agli uomini in divisa che, da Nord a Sud, rischiano la vita per… - elisabeni : La ministra spagnola delle Pari opportunità dice che donne e uomini non esistono - matteobobbi : Speriamo che Gemma possa trovare l’amore a Uomini e Donne. Se lo merita - Rosolin92164286 : RT @SempreSimo2177: Domanda delle mie : ma secondo voi uomini e donne sono uguali????? - BottaroRosella : RT @Avvenire_Nei: Ponte Morandi. L'omelia di Tasca, “Siamo chiamati ad essere uomini e donne di speranza» -